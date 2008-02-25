Карантин у школах Сімферополя продовжено до весни

Карантин у школах Сімферополя продовжено до 29 лютого включно.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Сімферопольської міської ради.

За інформацією начальника міського управління освіти Ірини ШИХОРЕВОЇ, продовжити вимушені канікули вирішено через зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. «Ми не відкриватимемо школи, оскільки немає зниження кількості простудних захворювань, навпаки, відбувається тільки зростання», - зазначила І. ШИХОРЕВА.

Головний санітарний лікар Сімферополя Олег ГОНЧАРЕНКО повідомив, що у дітей шкільного віку зафіксований вірус грипу А, В і парагрипу.

Нагадаємо, що за розпорядженням мера Сімферополя Геннадія БАБЕНКА з 19 до 25 лютого всі 63 школи Сімферополя було закрито на карантин.