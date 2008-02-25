Україна відпочиватиме три дні
16:26, 25 лютого 2008Крым
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Норми Кодексу законів про працю
В Україні 8-10 березня будуть вихідними днями.
Про це УНІАН повідомили у Секретаріаті Кабінету міністрів України, посилаючися на норми Кодексу законів про працю України.
Зокрема, стаття 67 Кодексу передбачає перенесення святкового дня, який збігається з вихідним днем, на наступний після святкового або неробочого дня.
Стаття 73 цього ж закону встановлює, що 8 березня - Міжнародний жіночий день – є святковим та неробочим днем.
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