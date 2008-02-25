Україна відпочиватиме три дні

В Україні 8-10 березня будуть вихідними днями.

Про це УНІАН повідомили у Секретаріаті Кабінету міністрів України, посилаючися на норми Кодексу законів про працю України.

Зокрема, стаття 67 Кодексу передбачає перенесення святкового дня, який збігається з вихідним днем, на наступний після святкового або неробочого дня.

Стаття 73 цього ж закону встановлює, що 8 березня - Міжнародний жіночий день – є святковим та неробочим днем.