Хто майже заморозив Севастополь?

У Севастополі створюється комісія з метою розслідування дій відповідальних посадових осіб під час недавніх холодів, коли внаслідок різкого зменшення надходження у місто природного газу кілька днів без теплоносія залишалися близько 1 тисячі житлових будинків, а освітні заклади тимчасово не працювали через неналежний температурний режим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у Севастополі голова міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН, який сьогодні вперше після перебування на лікарняному, що тривав понад два місяці вийшов на роботу. (Більш як два місяці тому С.КУНІЦИНУ у Німеччині було зроблено операцію на хребті — УНІАН).

За інформацією С.КУНІЦИНА, комісію очолить перший заступник голови міської держадміністрації Володимир КАЗАРІН, до її складу увійдуть представники Управління з питань надзвичайних ситуацій міськадміністрації, Управління МНС у місті Севастополі, які разом з правоохоронними органами мають розслідувати і проаналізувати ситуацію у місті під час холодів.

За його словами, надходила оперативна інформація про те, що в деяких котельнях навмисно, щоб дискредитувати міську адміністрацію, поприкривали засувки і котли не працювали на повну потужність.

С.КУНІЦИН також повідомив, що на сьогодні місто отримує газ „в достатньому обсязі, навіть вдалося відновити (частково — УНІАН) подачу гарячої води”. Водночас він зазначив, що начальник штабу цивільної оборони міста видав наказ, згідно з яким, персональну відповідальність за забезпечення підприємств лімітами газу нестимуть керівники тепло- і газозабезпечуючих підприємств міста.

Як повідомляв УНІАН, понад 90% житлового фонду Севастополя з 18 лютого не опалювалося в нормальному режимі, а деякі будинки взагалі не одержували тепла. Близько 60 тисяч дітей не пішли в школи і дитсадки через неналежний температурний режим у цих закладах. За словами заступника голови Севастопольської міської державної адміністрації Ігоря ЛОКТІОНОВА, така ситуація із забезпеченням тепла склалася через нестачу лімітів газу.

Газопостачання Севастополя у повному обсязі було відновлене 21 лютого.

20 лютого Севастопольська міськрада на позачерговій сесії визнала незадовільною роботу міської держадміністрації із забезпечення міста теплом і газом. Депутати також звернулися до Президента і уряду з пропозицією розглянути питання доцільності подальшого перебування на посаді голови міської держадміністрації С.КУНІЦИНА „у зв’язку з тяжкою хворобою”, а також звільнити з посади першого заступника голови міської держадміністрації Володимира КАЗАРІНА „через незадовільне виконання покладених на місцеві держадміністрації повноважень”.