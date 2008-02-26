До Севастополя завтра прибуде британський есмінець

Завтра до Севастополя з візитом прибуде корабель Королівських Військово-морських сил Великої Британії “Ексетер”.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-центрі Командування ВМС України, програма візиту британського есмінця до Севастополя передбачає протокольні зустрічі командування “Ексетера” на чолі з капітаном 2-го рангу Полом БРАУДОМ з командуванням українських ВМС і представниками міської державної адміністрації. Передбачається, що у цих зустрічах також братимуть участь заступник Надзвичайного і Повноважного Посла Великої Британії в Україні Мартин ХАРРІС і аташе з питань оборони при Посольстві Великої Британії в Україні Саймон ЕЙРІ.

Крім того, планується, що представники командування українського флоту побувають на борту есмінця, прослухають брифінги щодо повсякденної і бойової організації корабля, досвіду використання вертольотів у антитерористичних операціях, організації фізичної підготовки у Королівських ВМС Великої Британії тощо.

Візит британського корабля до Севастополя відбувається згідно з Планом міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони України на 2008 рік.