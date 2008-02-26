”Газпром” погрозив прикрити Україні газовий вентиль. Час ”Ч” - 3 березня

ВАТ «Газпром» з 10-ї години ранку (мск) 3 березня скоротить постачання газу для споживачів України на 25% у разі неврегулювання проблем, що накопичилися, заявив офіційний представник холдингу Сергій КУПРІЯНОВ, передає РІА «Новости».

«Далі так тривати не може. Якщо проблеми, що накопичилися, не будуть врегульовані, для забезпечення своїх економічних інтересів, у зв`язку з неплатежами за газ, «Газпром» 3 березня поточного року з 10.00 скоротить постачання для споживачів України на 25%», - сказав С.КУПРІЯНОВ журналістам.

За його словами, 14 лютого українським колегам був направлений повний комплект документів для вивчення і підписання, але дотепер офіційної відповіді немає і документи не підписані.

«Тим часом, не оформлене споживання російського газу продовжується, на даний момент на Україні осіло вже 1,9 мільярда кубометрів російського газу», - додав С.КУПРІЯНОВ.

С.КУПРІЯНОВ нагадав, що 12 лютого президенти Росії і України досягли домовленостей про врегулювання питань, пов`язаних із постачанням газу. В першу чергу, йшлося про погашення заборгованості, що накопичилася, оформлення всіх необхідних документів по вже здійснених поставках як середньоазіатського, так і російського газу, а також про підписання угоди, що визначає схему подальшої співпраці в газовій сфері. НАК «Нафтогаз України» повинен був врегулювати питання з постачанням російського газу в Україну протягом лютого.

У свою чергу, як повідомили УНІАН у прес-центрі НАК «Нафтогаз України», найближчими днями компанія перерахує ще близько 1,2 млрд. грн. у рахунок погашення заборгованості за спожитий газ, а також висловлює впевненість, що всі борги будуть погашені в обумовлені президентами Росії і України терміни.

Також у «Нафтогазі» повідомили, що в компанію не надходило жодних офіційних телеграм від «Газпрому» про припинення постачання газу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні по обіді Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів телефонну розмову з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ, головною темою якої стало невиконання українською стороною домовленостей лідерів двох держав у Москві. Зокрема, йшлося про непогашений «Нафтогазом України» боргу за спожитий російський газ.

Після бесіди з В.ПУТІНИМ Президент В.ЮЩЕНКО направив офіційну телеграму прем`єр-міністру Ю.ТИМОШЕНКО, в якій вказав на невиконання московських домовленостей двох лідерів. Глава держави зобов`язав керівника уряду «вжити негайних вичерпних заходів для повного погашення заборгованості української сторони за спожитий природний газ і безумовного виконання всього пакету досягнутих домовленостей».

Ю.ТИМОШЕНКО повинна особисто доповісти Президентові про здійснені Кабінетом міністрів заходи до 9-ї години ранку 27 лютого.

Нагадаємо, що раніше «Нафтогаз України» визнав заборгованість перед «УкрГаз-Енерго» у розмірі 1,041 млрд. дол. за імпортний природний газ, відібраний холдингом у 2006-2007 роках для забезпечення паливом підприємств теплоенергетики і бюджетних установ.

20 лютого НАК «Нафтогаз України» перерахував ЗАО «УкрГаз-Енерго» 898,9 млн. грн. а 14 лютого - 524,6 млн. грн.