Погода в Криму до кінця лютого

27 лютого (середа) в Криму без опадів. Вночі від 5° морозу до 0°, вдень 10-15° тепла. Вітер південно-західний 7-12 м/с.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 28 лютого (четвер) синоптики прогнозують дощ в Криму. Вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 8-13° тепла. Вітер південно-західний 7-12 м/с.

29 лютого (п`ятниця) на півострові без опадів. Вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 8-13° тепла. Вітер західний 7-12 м/с.