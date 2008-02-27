Британський есмінець прибув з візитом до Севастополя

До Севастополя сьогодні вранці прибув з візитом корабель Королівських Військово-Морських Сил Великої Британії „Ексетер”.

Як передає кореспондент УНІАН, програма перебування корабля у місті передбачає протокольні зустрічі командування есмінця на чолі з капітаном 2-го рангу Полом БРАУДОМ в командуванні українських ВМС та у Севастопольській міській державній адміністрації.

За інформацією прес-центру командування українських ВМС, в цих зустрічах також братимуть участь заступник Надзвичайного та Повноважного Посла Великої Британії в Україні Мартин ХАРРІС та аташе з питань оборони при Посольстві Великої Британії в Україні Саймон ЕЙРІ.

Крім того, як планується, представники командування українського флоту побувають на борту есмінця «Ексетер» та прослухають брифінги щодо повсякденної та бойової організації корабля, досвіду використання вертольотів в антитерористичних операціях, організації фізичної підготовки в Королівських ВМС Великої Британії та інші.

Візит британського корабля до порту Севастополь відбувається згідно з Планом міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони України на 2008 рік.

Як повідомлялося, 29 січня Севастопольська міська рада оголосила територію Севастополя „Територією без НАТО”. В ухваленому нею рішенні зазначалося, що проголошення міста „територією без НАТО” означає, що міськрада виступає „проти присутності у нашому регіоні військ НАТО, інструкторів, інспекторів та інших представників НАТО”.

У документі також сказано, що депутати не дають „згоди на використання міської інфраструктури для розміщення і забезпечення військових підрозділів НАТО”.

У зв’язку з цим сьогодні близько 50 активістів місцевого так званого „Фронту антиНАТО” на молу при вході в Севастопольську бухту (на самому початку молу) та в районі Приморського бульвару (під час проходження корабля бухтою з метою подальшої швартовки біля причалу) висловлювали свою незгоду з візитом в місто військового корабля країни, яка є членом Північноатлантичного альянсу.