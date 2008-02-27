Майже 50 тис. каменів назбирали мусульмани на місце будівництва мечеті

За 2 тижні проведення акції «від кожного мусульманина – по одному будівельному каменю» мусульмани Криму принесли майже 50 тисяч каменів на місце майбутнього будівництва Соборної мечеті в Сімферополі.

Про це УНІАН повідомили в штабі мирної акції кримських татар - інформаційного пікету на місці майбутнього будівництва Соборної мечеті.

«З 12 лютого по 26 лютого - на місце майбутнього будівництва Джума Джамі (Соборної мечеті) принесено 48 769 будівельних каменів. Переважна більшість людей збирають пожертви за місцем проживання (4 грн. від однієї людини) і делегують своїх представників до Сімферополя, де ними купується камінь-черепашник, що привозиться потім на місце майбутнього будівництва», - йдеться в повідомленні.

Крім того, щодня люди в індивідуальному порядку привозять на місце майбутнього будівництва Соборної мечеті будівельний камінь від імені членів своїх сімей і близьких.

«Будівельний камінь, що надходить на місце майбутнього будівництва Джума Джамі приймається одночасно зі списками людей, які їх пожертвували», - відзначили в штабі.

У штабі акції ведеться також облік пожертвувань, що поступають від громадян до фонду підтримки самої акції. За станом на 26 лютого, до фонду підтримки акції поступили 92 953 грн.

Як повідомляв УНІАН, питання про виділення ділянки під будівництво Соборної мечеті в Сімферополі не вирішується впродовж багатьох років. Спочатку Духовне управління мусульман Криму планувало спорудити свій головний храм у міському парку «Салгірка», пізніше погодилось на альтернативну пропозицію збудувати мечеть на пустирі, розташованому на об`їзній трасі на вулиці Ялтинській, 22. У липні 2004 року Сімферопольська міськрада погодила з ДУМК місцерозташування земельної ділянки площею 2,7 га і видала дозвіл на розробку техдокументації з відведення даної землі в оренду. Проте у зв`язку з тим, що в березні 2006 року набрав чинності новий Лісовий кодекс, виникла необхідність у повторному погодженні даного питання Сімферопольською міськрадою, а також Радою міністрів і Верховною Радою АРК.

10 січня 2008 року на сесії Сімферопольської міськради було ухвалено рішення виділити під мечеть ділянку площею 2,7 гектара по вулиці Луговій, 6 замість ділянки по вулиці Ялтинській, 22, як планувалося раніше.

Духовне управління мусульман Криму висловило обурення з цього приводу і звернулося до суду, а прокуратура Криму винесла протест на рішення міськради.

12 лютого на вулиці Ялтинській кримські татари почали акцію зі збору каменів-черепашників. Кримські татари закликали мусульман і жителів Криму інших віросповідань принести їм по каменю. Головна умова акції – від кожної людини по одному каменю. Організатори заявили, що мета акції полягає не в зборі будматеріалів, а в прагненні показати владі єдність і рішучість кримськотатарського народу. Перший заступник голови Меджлісу Рефат ЧУБАРОВ заявив, що будівництво Соборної мечеті розпочнеться тільки після офіційного закріплення земельної ділянки. У міськраді Сімферополя назвали акцію кримських татар несанкціонованою.

15 лютого Господарський суд АРК зобов`язав Сімферопольську міську раду в десятиденний термін укласти з Духовним управлінням мусульман Криму договір оренди земельної ділянки площею 2,7 гектар на вулиці Ялтинській, 22 для будівництва Соборної мечеті.