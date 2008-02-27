У міліції Криму ”кіна не буде”

Виконуючий обов`язки начальника Головного управління МВС України в Криму Микола ІЛЛІЧОВ заявляє, що ні про який «розгін» кримської міліції сьогодні не йдеться – просто замість «донецьких» на роботу повертаються кримські кадри.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ІЛЛІЧОВ заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі, коментуючи заяви його попередника Анатолія МОГИЛЬОВА про те, що сьогодні за участю народного депутата, радника керівника МВС України Геннадія МОСКАЛЯ проводиться умисний розвал кримської міліції.

За словами М.ІЛЛІЧОВА, після приходу А.МОГИЛЬОВА на посаду начальника кримського Главку МВС багато співробітників-кримчан було звільнено, а на їх місце пришли «донецькі». Тепер же на посади повертаються «істинно кримські кадри», а А.МОГИЛЬОВ намагається захистити «своїх варягів, яких він розставив на значущих постах за узгодженням з «кращими» представниками «Партії одного регіону».

«Ні про який «розгін кримської міліції», «погроми» не йдеться. Просто замість «донецьких» повертаються і повертатимуться істинно кримські кадри, віддані справі, Конституції і закону», - наголосив в.о. начальника кримської міліції.

М.ІЛЛІЧОВ також заявив, що він не є «людиною МОСКАЛЯ», як про нього говорить дехто.

Крім того, додав він, бажання А.МОГИЛЬОВА знову стати начальником кримського Главку МВС не обгрунтоване, оскільки той сам писав рапорту про відставку.

«Я хочу сказати МОГИЛЬОВУ (вибачте за філологічну помилку): кіна 94-го року вже не буде. Є така приказка: твого не візьму, але й своє не віддам», – сказав в.о начальника кримського Главку.

Як повідомляли ЗМІ, раніше А.МОГИЛЬОВ заявляв, що в Криму розгорнена широкомасштабна кампанія з розгрому міліції автономії. При цьому, за його словами, розгоном міліції Криму займається особисто Г.МОСКАЛЬ. «У нас є заступники міністра, а є замінники міністра. На даний момент пан МОСКАЛЬ виконує функцію саме цю. Він навіть наради в МВС проводить замість міністра», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

Довідка УНІАН: А.МОГИЛЬОВ до 2005 року керував Макіївським міським управлінням міліції Донецької області. Після приходу на посаду керівника МВС Юрія ЛУЦЕНКА подав рапорт про відставку. На посаду начальника кримської міліції А.МОГИЛЬОВА призначив у лютому 2007 року тодішній керівник МВС Василь ЦУШКО.