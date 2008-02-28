41 кг наркоти вилучено в Криму з початку року

За даними міліції автономії, за два місяці поточного року в Криму з незаконного обороту вилучено 41 кг наркотичних засобів.

Зокрема, вилучено 36,6 кг марихуани, 3,5 кг макової соломи, 970 грам опію, 21 тисячу 630 пігулок і капсул трамадола.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів виявлено і перекрито три міжрегіональних і один міжнародний канал надходження наркотичних засобів і психотропних речовин до Криму.

За інформацією кримського Главку МВС, міліцією порушено 795 кримінальних справ, що перевищує рівень 2-х місяців минулого року на 43,2%, з них 268 порушено по тяжких злочинах (+ 64,4% в порівнянні з минулим роком). Виявлено 199 фактів збуту наркотиків (+ 64,5%), 63 факти прітоносодержанія (+75%).

До кримінальної відповідальності притягнуто 322 особи.