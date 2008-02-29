1-2 березня в Криму йтиме дощ

В останній день зими, 29 лютого, в Криму без опадів. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 7-12° тепла. Вітер південно-західний 7-12 м/с.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, на вихідних у Криму дощ.

1 березня (субота) на півотрові вночі 0-5° тепла, вдень 9-14° тепла. Вітер південно-західний 7-12 м/с.

2 березня (неділя) у Криму вночі 3-8° тепла, вдень 7-12° тепла. Вітер західний 7-12 м/с.