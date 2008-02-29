У Сімферополі - ток-шоу «Коло запитань»

29 лютого - 13.00. Ток-шоу «Коло запитань» (спільний проект Української служби Бі-Бі-Сі та Радіо Ера FM). Будуть обговорені наступні питання: 1) Чи зможуть кримські курорти конкурувати з іноземними? 2) Коли припиниться незаконний продаж кримських земель? 3) Чи має влада контроль над злочинністю в автономії? Для участі в ток-шоу запрошені голова Верховної Ради АРК Анатолій Гриценко, голова Ради міністрів АРК Віктор Плакіда, народний депутат України Леонід Грач, депутат Верховної Ради АРК Юхим Фікс та ні. Сімферополь, вул. Декабристів, 17а (конференц-зал готелю «Вікторія»).

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