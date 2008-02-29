Тимошенко очолила оргкомітет з відзначення 225-річчя Севастополя

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО очолила організаційний комітет з підготовки та відзначення 225-річчя заснування міста-героя Севастополя.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету Міністрів України № 331-р.

Заступниками голови оргкомітету стали голова Севастопольської міськдержадміністрації Сергій КУНІЦИН та голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ (за згодою).

Секретар оргкомітету з підготовки та відзначення 225-річчя заснування Севастополя - перший заступник голови Севастопольської МДА Володимир КАЗАРІН.

Члени оргкомітету: Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, Міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК, Міністр транспорту та зв’язку Йосип ВІНСЬКИЙ, Міністр культури і туризму Василь ВОВКУН, Міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, Міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН, Міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, Міністр регіонального розвитку та будівництва Василь КУЙБІДА, командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил Ігор ТЕНЮХ, Голова Держкомрибгоспу Володимир ВОЛКОВ, народний депутат України Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО (за згодою), народний депутат України Іван ВЕРНИДУБОВ (за згодою), народний депутат України Юрій ТРИНДЮК (за згодою).