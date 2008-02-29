У Криму заборонений вилов глосиків

В даний час заборонений вилов глосиків в Чорному морі і лиманах. Виключення - Каркінітська затока. Вилов цієї риби заборонений до 1 травня, повідомляє Міністерство агрополітики Криму.

З 1 травня по 15 червня – заборонений вилов бичка в Чорному морі, з 1 по 20 травня - камбали-калкана, з 20 серпня по 10 вересня заборонений вилов азово-чорноморської кефалі в морі і лиманах, з 1 червня по 30 серпня - креветок, з 1 червня по 30 серпня - мідій.

Відповідно до наказу начальника Східно-чорноморського Державного басейнового управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів введена заборона на промисловий і любительський вилов водних живих ресурсів. Заборона введена на період нересту риб і відтворення інших водних живих ресурсів у гирлах озер і лиманів, які з`єднуються з Чорним морем і передгирлами з боку моря і лиманів (на відстані 500 метрів управо і ліворуч від гирла і на 500 метрів углиб морить, озера або лиману - з 1 квітня по 31 серпня 2008 року).