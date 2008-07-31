Оприлюднено “довгий список” номінантів на премію Букера

На офіційному сайті літературної премії Букер оприлюднено “довгий список” номінантів на цьогорічну премію. На жаль, із 13 авторів українському читачеві знайомий хіба що Салман Рушді, лауреат Букера, Букера Букерів та Супер-Букера, який останнім часом дає багато приводів згадати про себе, зазначає Друг Читача.

Зі 112 претендентів авторитетне журі обрало такі книжки:

Аравінд Адиґа “Білий Тигр”

Ґейнор Арнольд “Дівчина у блакитній сукні”

Себастьян Баррі “Секретний напис”

Джон Берґен “Від А до Ікс”

Мішель де Кретцер “Пропав собака”

Амітав Ґхош “Макове море”

Лінда Ґрант “Одяг на її спині”

Мохамед Ханіф “Справа про розбите манґо”

Філліп Гешнер “Північне милосердя”

Джозеф О’Ніл “Нідерланди”

Салман Рушді “Чарівниця Флоренції”

Серед цьогорічної “Букерівської дюжини” представники Британії, Ірландії, Австралії, Індії та Пакістану. Двоє вже завойовували цей почесний приз, а ще п’ятеро – дебютанти літературного ринку.

Короткий список з 6 книжок буде оголошено 9 вересні, а 14 жовтня ми довідаємося ім’я переможця Букера-2008