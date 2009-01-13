Ющенко затвердив заходи щодо підтримки культури і духовності

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ “Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки культури і духовності в Україні.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництвоглави держави, згідно з документом, Кабінету міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям доручено вжити невідкладних заходів, зокрема щодо недопущення затримки фінансування закладів, підприємств та організацій культури та збереження досягнутого рівня соціальних гарантій для працівників цієї сфери, забезпечення своєчасної виплати їм заробітної плати, а також недопущення скорочення фінансування Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004 – 2010 роки, випуску книжкової продукції за програмою «Українська книга», культурологічних та літературно-художніх періодичних друкованих видань, зокрема газети «Культура і життя», та телеканалу «Культура».

Крім того, своїм рішенням Президент зобов’язав урядовців та представників місцевої влади забезпечити належні умови для ефективної роботи національних, академічних та інших провідних закладів культури і мистецтва, в тому числі державних і комунальних навчальних закладів у цій сфері. Рішенням передбачено збереження існуючої мережі закладів культури, зокрема заповідників, музеїв, бібліотек, театрів, видавництв, книгарень тощо.

Президент також доручив забезпечити потреби населення у творах класиків української літератури, у тому числі в перекладі мовами національних меншин, довідкових та інформаційних виданнях (енциклопедії, словники, довідники тощо).

Окрема увага також буде приділятися підтримці діяльності національних творчих спілок та їх місцевих осередків, громадських об`єднань національних меншин в Україні.

Указом передбачено фінансування в необхідних обсягах протиаварійних робіт на об`єктах культурної спадщини та сприяння діяльності закладів, підприємств та організацій культури приватної форми власності, а також залучення благодійних організацій, меценатів та спонсорів до участі у заходах, спрямованих на розвиток культури і мистецтва.

Окремим пунктом указу Кабінету міністрів доручено вжити необхідних заходів для проведення у 2009 р. невідкладних робіт на об`єктах Шевченківського національного заповідника у м.Каневі, зокрема в музеї Т.Г.Шевченка та на могилі Т.Г.Шевченка, а також Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця».

Міністерству культури і туризму України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям доручено удосконалити порядок проведення всеукраїнських та міжнародних мистецьких фестивалів, конкурсів, виставок, оглядів, а також відзначення ювілеїв, пам`ятних дат з метою забезпечення ефективного використання коштів, передбачених у державному бюджеті на культурно-мистецькі та культурологічні загальнодержавні заходи і підтримку регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва.

Крім того, буде вжито заходів щодо посилення охорони об`єктів культурної спадщини, музеїв, заповідників, бібліотек, архівів, інших закладів, підприємств та організацій культури.