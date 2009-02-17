Визначено лауреатів Шевченківської премії

16 лютого у Києві відбулося засідання Комітету з присудження Національної премії України ім. Т. Шевченка, який із 19 кандидатур, що вийшли у третій тур голосування, обрав п’ять лауреатів, список яких має незабаром затвердити своїм указом Президент України Віктор Ющенко, – повідомляє ЗІК.

На засіданні був присутній 21 із 23 членів Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Третій тур таємного голосування завершився визначенням п’яти гідних премії осіб, твори яких набрали не менш як 16 голосів «за».

«Ми провели два попередніх засідання, кожне з яких тривало по 4 години, але не завершувало голосуванням. Це були попередні обговорення, обмін думками, враженнями. Головна їхня мета – стимулювати членів комітету читати, дивитися, відвідувати виставки, бувати в концертах тощо. Коли вже із 62 претендентів на Шевченківську премію залишилося 19, то розпочався процес дуже активного обговорення. 16 лютого у дискусії ми провели понад три години! Кожен міг висловити свою позицію. І тільки після цього приступили до таємного голосування. За положенням про премію ми можемо визначати до 10 лауреатів, але з великим скрипом і скреготом зубовним ми спинилися на п’яти кандидатурах, яких визначило перше голосування. Хоч були пропозиції членів комітету й далі продовжувати визначати достойників, оскільки дехто близько добирався до заповітних 16 голосів, але вирішили далі не голосувати. Це рішення остаточне», – розповів у коментарі ЗІКу голова Комітету з Національної премії України ім. Т. Шевченка академік Микола Жулинський.

До указу Президента України імен лауреатів прийнято не розголошувати. Віктор Ющенко має підписати указ орієнтовно у 20-их числах лютого. Тоді й стане відомо, чи є серед нагороджених львів’яни. Із власних джерел у столиці ЗІКу стало відомо, що лауреатом може стати людина, яка колись мешкала у Львові.

Зазнає змін як церемонія нагородження, так і відзнаки лауреатів Національної премії України ім. Т. Шевченка.

«Я пропонував Президентові України під час зустрічі, на якій ми обговорювали, якою має бути Національна премія України та її відзнаки, щоб церемонію нагородження влаштовували в урочистій атмосфері Маріїнського палацу, але там тепер ремонт, тому вручення премії цього разу ми ще проведемо в Національній опері 9 березня о 14 годині. Однак все має бути обставлено дуже урочисто: усі вбрані у відповідний до оказії святковий стрій. Премій особисто вручатиме Президент України. У концерті, що його транслюватиме ТБ у прямому ефірі, ми хочемо максимально репрезентувати наших нових лауреатів. Ми вже затвердили новий нагрудний знак та зразок диплома, які ухвалені Президентом України. На нагрудній нагороді лауреата Національної премії тепер буде зображено молодого Шевченка з його автопортрета. Такий же автопортрет репродуковано й на дипломі, а сам диплом виписаний нарбутівським шрифтом», – сказав Микола Жулинський.

Довідка ЗІКу.

Номінанти другого туру з присудження Національної премії України ім. Т. Шевченка -2009 (за версією сайту «Народна шевченківська премія» taras.co.ua, офіційний сайт Комітету Національної премії України ім.Т.Шевченка цього списку не подавав, останні новини на ньому датовані груднем 2008 року).

Література

Андрусяк Михайло. Документально–художня трилогія «Брати грому», «Брати вогню», «Брати просторів».

Баранов Віктор. Книга прози «Смерть по–білому».

Гірник Павло. Книга поезій «Посвітається».

Гостиняк Степан (Словацька Республіка). Книга поезій «З історії самооборони».

Гужва Валерій. Книга поезій «Вертоград».

Лютий Григорій. Роман–пісня «Мама–Марія».

Портяк Василь. Книга «Новели».

Грица Софія. Книга «Українські народні думи», нарис «Українська фольклористика ХІХ — початку ХХ ст. і музичний фольклор».

Мельниченко Володимир. Документально–публіцистична книга «На славу нашої преславної України» (Тарас Шевченко і Осип Бодянський)».

Мистецтво

Гарбуз Володимир. Цикл станкових картин «Краєвиди Наддніпрянщини», цикл пейзажів «Барви рідного краю».

Гонтаров Віктор. Серія полотен «Мій Гоголь» та цикл живописних робіт «Рік 33. Україна», «Затемнення», «Лихоліття», «Рік 33. Останній Кобзар», «Селяни», «Подвір’я мого дитинства».

Кецало Зеновій. Акварелі, живопис та графіка в циклах «Пам’ятки архітектури», «Шевченківські місця», «Седнівські, бойківські, гуцульські мотиви», портрети видатних особистостей.

Ковтун Віктор. Серія живописних полотен «Моя земля».

Лавро Кость. Ілюстрації до творів класиків вітчизняної літератури та монументальні розписи на тему українських народних казок у Державному академічному театрі ляльок.

Надєждін Михайло. Серія полотен «Світ живопису».

Наконечний Віктор. Серія картин народного малярства.

Театр, музика

Кадирова Лариса. Жіночі образи у моновиставах «Посаг кохання», «Сара Бернар», «Бути» та у виставі «Всі ми киці і коти».

Тома Леонід (автор сценарію), Головатюк Євген (режисер–постановник), Голубович Михайло (виконавець ролі Тараса Бульби). Вистава «Тарас Бульба» Запорізького академічного обласного українського музично–драматичного театру ім. В. Г. Магара.

Чембержі Михайло. Музика до балету «Даніела», поетично–музичних композицій за творами І. Франка, Т. Шевченка та кінофільму «Богдан–Зиновій Хмельницький».