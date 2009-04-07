Кшиштоф Зануссі відкриє фестиваль ”Дні польського кіно в Україні”

Польський режисер Кшиштоф Зануссі представить українському глядачеві свій новий фільм "Серце на долоні". Допрем`єрною демонстрацією цієї картини урочисто відкриється фестиваль "Дні польського кіно в Україні". Про це повідомляє прес-служба Української кінофундації.

Драма "Серце на долоні" з Богданом Ступкою у головній ролі розповідає про польського олігарха, який через розгульний спосіб життя потрапляє на лікарняне ліжко з цілком зношеним серцем і терміновою необхідністю його пересадки. Як донора вибирають юнака-романтика, який не може вписатися в меркантильне оточення, важко переживає розрив з подругою і вже двічі намагався накласти на себе руки. Тепер пацієнтові залишається тільки переконати молоду людину спробувати накласти на себе руки ще раз.

Нагадаємо, за участь у цьому фільмі український актор Богдан Ступка був удостоєний призу за кращу чоловічу роль на ІІІ Римському міжнародному кінофестивалі в 2008 році.

Фестиваль "Дні польського кіно в Україні" відкриється 8 квітня і триватиме до 18 квітня 2009 року.

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