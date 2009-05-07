Вовкун зініціював виділення коштів на охорону національного надбання

За ініціативи Міністра Василя Вовкуна передбачено виділення коштів з бюджету на охорону музеїв, бібліотек і заповідників у обсязі 17792,5 тисяч гривень.

Про це УНІАН повідомили в перс-службі Міністерства культури й туризму України.

Унаслідок браку державного фінансування об’єктів культури та відсутності належної охоронної інфраструктури тривалий час музейні фонди, заповідники та бібліотеки перебували під загрозою розкрадань і руйнувань.

У зв’язку з цим, МКТ звернулося до прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, віце-прем’єр-міністра України Івана Васюника та Міністерства фінансів України з проханням щодо невідкладного включення витрат на охорону музеїв, заповідників та бібліотек до Стабілізаційного фонду України.

Після напруженої роботи Міністерства у вирішенні цього питання 6 травня 2009 року, за ініціативи Міністра Василя Вовкуна, на черговому засіданні уряду було розглянуто й схвалено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для забезпечення послуг охорони бібліотек та музейних закладів, в тому числі заповідників».

Проектом постанови уряду пропонується затвердження Порядку, який визначає механізм використання коштів Стабілізаційного фонду, передбачених у держбюджеті на забезпечення послуг охорони бібліотек та музейних закладів, у тому числі заповідників.

Запровадження зазначеного проекту постанови потребує додаткових видатків Державного бюджету України в обсязі 17792,5 тис. грн., це дозволить використовувати кошти державного бюджету ефективно та за цільовим призначенням.

На охорону музеїв заплановано виділення 9490,8 тис. грн., на бібліотеки – 967,5 тис. грн., на охорону історико-культурної спадщини в заповідниках – 7334,2 тис. грн.