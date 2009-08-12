У Києві відкопали палац князя Володимира (фото)

Столичні археологи в Десятинному провулку розкопали палац князя Володимира, а на вулиці Багговутівській, на місці церкви Феодора - склеп XIX століття.

Про це розповів керівник старокиївської експедиції Михайло Ієвлєв.

"Незабаром на Десятинний приїде спеціальна комісія від Мінкульту, що вирішить, чи можна тут починати будівництво", - сказав він, додавши, що на цьому місці планували зводити бізнес-центр або житловий будинок.

За словами Ієвлєва, нині треба вирішити: здати знайдене в музей чи закрити це місце склом, щоб можна було бачити збережений фундамент палацу, адже зведений він був у X столітті.

"Швидше за все, палац був побудований ще до Десятинної церкви, у часи князя Володимира. Імовірно, це і був князівський палац. Раніш вважалося, що в ньому була одна галерея. Тепер відкопали другу. Палац був двоповерховий, кам`яний, площею близько 4 тисяч "квадратів", - сказав керівник експедиції.

У сквері на вулиці Багговутівській археологи наткнулися на склеп XIX століття. За словами настоятеля храму Феодора отця Петра Семащука, цей склеп був розкритий у 80-х, коли на цьому місці прокладали кабелі.

"Тоді місце було оточено КДБ, а всі цінності були винесені. Ми знайшли лише дерев`яний хрест, щелепу людини і кілька хребців. Однак ми знайшли учасника розкопок у 80-х роках. За його словами, тоді зі склепу винесли дорогий мундир з орденами й іменною зброєю. Зараз ми намагаємося довідатися, куди це все діли. А склеп ми збережемо, буде музей", - сказав отець Петро.

Українська правда