У Скадовську пройдуть ”Чорноморські ігри”

З 22 по 24 серпня 2009 року в Скадовську (Херсонська область) відбудеться XI Всеукраїнський добродійний дитячий фестиваль "Чорноморські Ігри". Як повідомили організатори свята, у гала-концерті візьмуть участь Тіна Кароль, Потап і Настя Каменських.

Традиційно в рамках фестивалю відбудеться конкурс серед 22 вокалістів, конкурс танцювальних колективів, безліч супутніх заходів, серед яких карнавал, шоу повітряних зміїв, вечірні розваги, конкурс малюнків і скульптур з піску, графіті. Уперше в рамках "Чорноморських Ігор" пройде фестиваль пляжних ігрових програм.

Для участі у вокальному конкурсі було подано 724 заявки. Після прослуховування записів претендентів було відібрано 70 конкурсантів, яких організатори фестивалю прослуховували "живцем". У результаті боротимуться за Гран-прі і призові місця в Скадовську 22 вокалісти.

У танцювальному конкурсі візьмуть участь більше 500 дітей, які представляють різножанрові хореографічні колективи.

Фестиваль "Чорноморські Ігри" націлений на пошук і розвиток талановитих дітей в Україні. Участь у фестивалі безкоштовна, що дає можливість привернути до "Ігор" дітей з небагатих сімей, сиріт і жителів сільської місцевості.

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