В Україні видали книгу найбільш значимих промов в історії

Книга "Промови, які змінили світ", видана міжнародним фондом "Єдиний світ", буде корисна і цікава всім, хто цікавиться роллю особи в історії, а також видатними історичними персонами. Про це заявив глава правління фонду Едуард Прутник під час презентації нової книги, що відбулася напередодні в Києві.

Прутник повідомив, що спочатку при складанні списку промов для книги розглядався список із понад 200 виступів. У результаті в неї увійшли виступу президентів США Аврама Лінкольна, Франкліна Рузвельта, Рональда Рейгана, Барака Обами, Папи Римського Іоанна Павла II, Уїнстона Черчилля.

Знайшли своє місце у виданні і виступи українських історичних осіб і політиків. Наприклад, гетьмана Богдана Хмельницького, історика, глави Центральної ради Української Народної Республіки Михайла Грушевського, президентів незалежної України Леоніда Кравчука і Леоніда Кучми.

"Ми намагаємося все краще, що є в світі адаптувати і привнести до України", – прокоментував Прутник. Він також повідомив, що "Промови, які змінили світ" будуть доступні в електронному вигляді на сайті "Єдиного світу", а друкарські версії розіслані по бібліотеках і вищих учбових закладах України.

Стосуючись планів подальшої роботи фонду, Едуард Прутник зазначив, що в партнерстві з Центром Росія-Євразія Ради з зовнішньої політики ФРН фонд "Єдиний сііт" виступив організатором представницької міжнародної конференції "Нова європейська архітектура безпеки", яка відбудеться 4 березня в Берліні за участю відомих політиків, експертів, фахівців з питань міжнародної безпеки з України, Німеччини, Росії, а також країн ЄС.

Подробиці