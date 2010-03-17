В Австралії презентували прем`єру найстарішого фільму континенту

Найдавніший з австралійських фільмів, що збереглися, – "Комічний ролер" ("Patineur Grotesque") – уперше показаний в Австралії, повідомляє AFP. Прем`єра фільму, який раніше багато разів демонструвався в країнах Європи і навіть в Мексиці, відбулася в одному з кінотеатрів Канберри в середу, 17 березня.

"Комічний ролер" був знятий в Мельбурні французьким режисером Маріусом Сестьє (Marius Sestier) в 1896 році – у той час, коли, за висловлюванням голови Національного архіву кіно- і звукових документів (NFSA) Кріса Папліка (Chris Puplick), "на місці Голлівуду ще знаходилося пасовище для корів".

У комедії тривалістю всього одну хвилину зображено чоловіка в капелюсі, на задній частині штанів якого видно білі відбитки рук. Він палить сигару і катається на роликах перед натовпом роззяв.

Запис фільму, виконаний на 35-міліметровій плівці застарілого зразка, було знайдено в одному з французьких архівів австралійським практикантом NFSA в 2006 році. Після цього почалася клопітка робота з перекладу фільму в цифровий формат. Для цього австралійські експерти спеціально розробили технологію, яка дозволила оцифрувати плівку, не завдаючи при цьому шкоди цінному оригіналу фільму.

На показ до Канберри були спеціально запрошені спадкоємці Сестьє – француза, який привіз до Австралії кінематограф. Крім "Комічного ролера", до наших днів дійшли й інші фільми Сестьє, які в основному оповідають про його подорожі по Зеленому континенту.

Lenta.ru