Десятьох українських письменників об’єднали в «Декамерон»

У Києві презентовано збірку “Декамерон. 10 українських прозаїків десяти отсанніх років”.

Антологія об’єднала Софію Андрухович, Любка Дереша, Анатолія Дністрового, Сергія Жадана, Ірену Карпу, Світлану Пиркало, Тараса Прохаська, Світлану Поваляєву, Наталку Сняданко та Сашка Ушкалова.

– Ця добірка свідчить, що українська белетристика не лише виросла й міцно стоїть на ногах, а й кращими своїми зразками поповнює корпус справжньої літератури, – каже письменник Юрко Іздрик, літературний редактор «Декамерону».

У рамках презентації дочка Юрія Андруховича Софія, Жадан, Дністровий, Поваляєва та Ушкалов зачитали уривки зі своїх творів, що увійшли до “Декамерону”.

Як зазначає укладач антології Сергій Жадан, твори збірки, окрім ліризму, не об’єднані між собою ніякими тематичними означеннями. Десять несподіваних історій тримають читача в напрузі від першого до останнього слова, даючи змогу фантазувати, затамувавши подих, чекати незвичної розв’язки бурхливих подій.

Також Жадан додав, що на разі планується проект “10 українських поетів десяти останніх років”.

Катерина Зінов’єва

Фото - Тетяни Давиденко