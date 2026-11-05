У всіх районах Києва спостерігаються перебої з водою, - Київводоканал

Уряд передасть 10 додаткових генераторів для забезпечення роботи водоканалу у Києві.

Внаслідок аварійних знеструмлень об’єктів "Київводоканалу" наразі спостерігаються перебої з водопостачанням в усіх районах столиці.

Як повідомили у "Київводоканалі", фахівці спільно з енергетиками працюють над вирішенням ситуації. Послуга вже поступово відновлюється.

У пресслужбі також нагадали, що в Києві працює мережа бюветних комплексів, де мешканці можуть набрати питну воду.

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Прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що уряд передасть Києву 10 додаткових генераторів для забезпечення роботи водоканалу, ще 21 генератор надійде до 12 громад в регіонах.

"Критично важливо забезпечити водоканали і системи водовідведення резервними джерелами живлення. Генератори передаємо коштом резервного фонду в межах програми забезпечення громад мобільною генерацією", - зазначив прем’єр.

Проблеми з водопостачанням в Україні - останні новини

Перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ, народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, що Україна взимку опиниться перед ризиком масштабних перебоїв із водопостачанням, а 95% населених пунктів України не мають належного резервного живлення для водоканалів.

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв попередив, що тривалі відключення електроенергії можуть призвести до "водних блекаутів", адже після відновлення світла системі потрібен додатковий час, щоб повернути необхідний тиск.

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