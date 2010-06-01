Lady GaGa надокучають привиди
Співачка замовила спеціальну послугу
Співачка Lady GaGa потерпає від привидів. Злі духи настільки дошкуляють артистці, що вона змушена була звернутися до фахівців, аби ті розігнали нечисту силу перед її виступом у Лондоні.
Lady GaGa замовила послугу з вимірювання електромагнітного поля.
Виклик мисливців за привидами обійшовся зірці у 5 тисяч доларів, повідомляє "The Showbiz Spy" із посиланням на британські ЗМІ.
"Її помічник сказав, що апаратура має бути перевірена після перевезення - тож ця процедура має виконуватися всюди, де виступає Lady GaGa", - розповів голова фірми мисливців за привидами Ден Вебб.
Та останнім часом виступам Lady GaGa заважають не лише привиди, а й її власний емоційний стан.
Артистка дуже засмучена через недугу свого дідуся.
Минулого тижня під час виступу у Ноттінгемі Lady GaGa навіть не змогла стримати сліз, пише "Contact Music".
Дідусеві співачка присвятила свою пісню "Brown Eyes".
"Якщо ми разом заспіваємо достатньо голосно, може, він почує нас!", - попрохала співачка публіку.
Фото "The Showbiz Spy"
замовила послугу з вимірювання електромагнітного поля.
Виклик мисливців за привидами обійшовся зірці у 5 тисяч доларів, повідомляє "The Showbiz Spy" із посиланням на британські ЗМІ.
"Її помічник сказав, що апаратура має бути перевірена після перевезення - тож ця процедура має виконуватися всюди, де виступає Lady GaGa", - розповів голова фірми мисливців за привидами Ден Вебб.
Та останнім часом виступам Lady GaGa заважають не лише привиди, а й її власний емоційний стан.
Артистка дуже засмучена через недугу свого дідуся.
Минулого тижня під час виступу у Ноттінгемі Lady GaGa навіть не змогла стримати сліз, пише "Contact Music".
Дідусеві співачка присвятила свою пісню "Brown Eyes".
"Якщо ми разом заспіваємо достатньо голосно, може, він почує нас!", - попрохала співачка публіку.