Lady GaGa надокучають привиди

Співачка Lady GaGa потерпає від привидів. Злі духи настільки дошкуляють артистці, що вона змушена була звернутися до фахівців, аби ті розігнали нечисту силу перед її виступом у Лондоні.

Lady GaGa замовила послугу з вимірювання електромагнітного поля.

Виклик мисливців за привидами обійшовся зірці у 5 тисяч доларів, повідомляє "The Showbiz Spy" із посиланням на британські ЗМІ.

"Її помічник сказав, що апаратура має бути перевірена після перевезення - тож ця процедура має виконуватися всюди, де виступає Lady GaGa", - розповів голова фірми мисливців за привидами Ден Вебб.

Та останнім часом виступам Lady GaGa заважають не лише привиди, а й її власний емоційний стан.

Артистка дуже засмучена через недугу свого дідуся.

Минулого тижня під час виступу у Ноттінгемі Lady GaGa навіть не змогла стримати сліз, пише "Contact Music".

Дідусеві співачка присвятила свою пісню "Brown Eyes".

"Якщо ми разом заспіваємо достатньо голосно, може, він почує нас!", - попрохала співачка публіку.

Фото "The Showbiz Spy"

замовила послугу з вимірювання електромагнітного поля.

Виклик мисливців за привидами обійшовся зірці у 5 тисяч доларів, повідомляє "The Showbiz Spy" із посиланням на британські ЗМІ.

"Її помічник сказав, що апаратура має бути перевірена після перевезення - тож ця процедура має виконуватися всюди, де виступає Lady GaGa", - розповів голова фірми мисливців за привидами Ден Вебб.

Та останнім часом виступам Lady GaGa заважають не лише привиди, а й її власний емоційний стан.

Артистка дуже засмучена через недугу свого дідуся.

Минулого тижня під час виступу у Ноттінгемі Lady GaGa навіть не змогла стримати сліз, пише "Contact Music".

Дідусеві співачка присвятила свою пісню "Brown Eyes".

"Якщо ми разом заспіваємо достатньо голосно, може, він почує нас!", - попрохала співачка публіку.

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