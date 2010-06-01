ГОГОЛЬFEST пошириться містами України

З 3 по 19 вересня одночасно в шести містах України відбудеться щорічний міжнародний мультидисциплінарний фестиваль сучасного мистецтва ГОГОЛЬFEST.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив президент і засновник фестивалю Владислав ТРОЇЦЬКИЙ.

За словами В.ТРОЇЦЬКОГО, ГОГОЛЬFEST включатиме п’ять програм: кіно, музика, театр, література, візуальне мистецтво. Ключовим компонентом фестивалю є його освітня спрямованість: усі програми включатимуть майстер-класи, лекції та презентації учасників.

Головною особливістю цьогорічного фесту будуть ко-проекти. Тобто спільні проекти з іспанцями, французами, росіянами.

«Гадаю, це буде одним із наших трендів. Потім ці ко-проекти будуть презентовані в інших країнах», – сказав президент фестивалю.

Цього року фестиваль уперше відбудеться одночасно в шести містах: Києві, Харкові, Дніпропетровську, Львові, Севастополі та Одесі. Прогнозована загальна аудиторія фестивалю – 1 млн. осіб. Загалом у фестивалі візьме участь близько 1000 з понад 30 країн.

В.ТРОЇЦЬКИЙ також повідомив, що цього року відкриття фестивалю відбудеться 4 вересня на Майдані Незалежності у Києві спільним перформансом іспанського театру La Fura dels Baus та київського театру «Дах». На відкритті орієнтовно очікується 150-200 тисяч глядачів. Напередодні, 3 вересня, відбудеться відкриття фестивалю у приміщенні, де він проходитиме.

За словами В.ТРОЇЦЬКОГО, паралельно з Києвом планується провести ГОГОЛЬFEST у п’яти містах України. він зауважив, що це ідея франчайзингу. Тобто ідеологія така: шукається велике приміщення в центрі міста, запрошуються художники, клуб ставить свою музику, якесь місцеве кафе постачає їжу... «А ми з центру – Києва – надаємо лекторів, майстер-класи і кіно, аби збагатити цю програму», – зауважив він.

В.ТРОЇЦЬКИЙ нагадав, що минулого року у фестивалі взяли участь митці з більш як 25 країн світу, заходи ГОГОЛЬFESTу відвідали майже 120 тисяч осіб.

«Наступного року плануємо спектаклі, виставки, концерти з ГОГОЛЬFESTу у Франції, Единбурзі, Варшаві, Будапешті, Канаді. Це запрошують іноземні країни, відповідно, вони й беруть на себе фінансування», – повідомив В.ТРОЇЦЬКИЙ.