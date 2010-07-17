У Коктебелі зберуться зірки джазу

ІІ Міжнародний фестиваль джазу «Live in Blue Bay» відбудеться 3-5 вересня у Коктебелі, для участі в ньому надійшло вже близько 70 заявок. Серед музикантів будуть як імениті, такі, наприклад, як народний артист України Енвер ІЗМАЙЛОВ (електрогітара), американська вокалістка Сінтія СКОТТ, джазовий піаніст, заслужений артист України Володимир СОЛЯНІК, так і нові учасники, Очікується, що цього року перед фестивалем відбудеться відбірковий конкурс молодих виконавців, лауреати якого одержать право виступити на відкритті фестивалю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили організатори фестивалю на прес-конференції, що відбулася в пансіонаті «Блакитна затока», на базі якого, як і рік тому, буде проводитися «Live in Blue Bay».

За інформацією членів оргкомітету, фестивальна програма остаточно ще не сформована, але вже відомо, що крім концертів, у рамках фестивалю планується проведення виставки авангардного живопису. Крім того, обговорюється питання супроводу музичного фестивалю фестивалем винним - компанії-виробники винної продукції з відповідними пропозиціями вже звернулися. Планується також виставка вітчизняних майстрів виробництва електрогітар. Планується проведення майстер-класів.

На прес-конференції член оргкомітету Ігор ХРАНОВСЬКИЙ повідомив, що з Іспанії планує приїхати зі своїми роботами «дуже цікавий скульптор».

У прес-конференції також взяла участь відома вокалістка Сінтія СКОТТ (США).

Як і торік, вхід для публіки на майданчики фестивалю буде вільним.

Голова оргкомітету фестивалю Костянтин ЗЕЛЕНСЬКИЙ заявив на прес-конференції, що запорукою успіху фестивалю, крім зусиль колективу його організаторів, є «потужна енергетика Коктебеля як місця, обітованого письменниками, художниками, поетами, а зараз ще й джазовими музикантами.