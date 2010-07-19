Одеські міліціонери нагородили актора Володимира Машкова

Голова ГУ МВС України в Одеській області Михайло Яцков вручив відомчу нагороду Знак Пошани народному артистові РФ Володимиру Машкову, повідомляє Корреспондент.



Нагорода присуджена "за вагомий внесок у створення позитивного іміджу міліції", а точніше - за роль полковника міліції Давида Гоцмана в серіалі Ліквідація, повідомляє ЦГЗ відомства в п`ятницю.



Яцков, вітаючи актора, відзначивши, що у фільмі Ліквідація відображена історична правда - боротьба міліції з бандитами, мародерами, яка велася у повоєнні роки не лише в Одесі і Україні, а й на всій території СРСР.



"І такі люди, як Давид Гоцман, прототипом якого стали один з керівників Одеського карного розшуку, знайшли в собі сили побороти ці напасті", - сказав Яцков.



Машков, у свою чергу, розповів, що нагорода від одеської міліції стала для нього несподіванкою.



"Для мене ця нагорода - велика честь. Я буду з гордістю її носити... В Одесі в мене багато друзів серед міліціонерів. Завдяки цим чудовим людям Одеса стала частиною мого життя", - підкреслив актор.



Нагадаємо, що Машков приїхав до Одеси на відкриття першого Одеського міжнародного кінофестивалю, який відбудеться з 16 по 24 липня 2010 року.



Гостем кіноогляду має стати також французький актор Жерар Депардьє, проте він не приїде до України, оскільки потрапив в аварію і зламав ногу.





