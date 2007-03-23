Науковці у Дністрі виловили мамонта

Поблизу Кам‘янець-Подільського у Дністрі науковці виловили мамонта.

Знайти залишки рідкісної тварини допомогли місцеві мешканці, які випадково побачили величезні кістки на березі річки. Тварина, що мешкала тут ще за часів кам`яного віку, добре збереглася і становить великий інтерес для палеонтологів та істориків.

Кістки мамонта в урочищі Унгуряна на березі Дністра відкопали науковці Кам‘янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. Знайти цінний експонат їм допоміг місцевий рибалка, який випадково натрапив на скелет.

Для того, аби врятувати знахідку, науковцям доводилось працювати по пояс у воді. Більшість фрагментів були замулені, у глині та піску. Багато кісток після очищення розсипалися просто в руках. Дослідники припускають, що знайдений мамонт жив на Дністрі двісті п’ятдесят тисяч років тому. В ті далекі часи у цих місцях був брід, яким ходили мамонти.

Науковці називають Хмельниччину справжнім Клондайком для археологів. Але через відсутність державного фінансування останніми роками ці землі майже не вивчали. Тож дослідниками стають допитливі місцеві мешканці, які постійно знаходять зуби та кістки загадкових тварин.

За матеріалами ICTV