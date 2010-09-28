Табачник серйозно скоротить безкоштовну освіту

Міністр освіти та науки Дмитро ТАБАЧНИК заявляє про серйозне скорочення державного замовлення у вищих навчальних закладах України в 2011 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Я переконаний, і це відповідає демографічній ситуації, у 2011 році ми будемо серйозно скорочувати державне замовлення”, - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Щодо поточного навчального року він поінформував, що станом на 28 вересня у вишах, підпорядкованих Міносвіти, реалізовано держзамовлення: на молодшого спеціаліста – прийнято на навчання 58,5 тис. осіб (торік було 44,9 тис.), і зростання пов’язано з демографічною ситуацією; на бакалавра – 99,270 тис. осіб, що відповідає показникам минулого року; на спеціаліста – 65,7 тис. (торік 64 тис.); на магістра – майже 33 тис. осіб (торік 34 тис.).

Д.ТАБАЧНИК наголосив на необхідності залучення Міносвіти до формування державного замовлення.

"Я, відверто кажучи, державне замовлення бачу на засіданні уряду, коли його вносить як проект Міністерство економіки. А що замовили вищі навчальні заклади, які підпорядковані іншим центральним органам виконавчої влади, для мене лишається, так би мовити, терра інкогніта, і це направильно”, - сказав Д.ТАБАЧНИК, наголосивши на тому, що це достатньо серйозні параметри, і йдеться про сотні тисяч студентів лише тільки вишів.

“Звичайно, коли ця робота не сконцентрована в одних руках, вона завжди має вади. Тому наша пропозиція буде цього року - сконцентрувати підготовку державного замовлення у руках Міністерства освіти і Міністерства економіки”,- сказав він.