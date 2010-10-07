У Нью-Йорку на аукціон виставлять найдорожчу в світі Барбі

У Нью-Йорку на аукціон Christie`s виставлять найдорожчу в світі ляльку Барбі. Її оціночна вартість - півмільйона доларів.

Лялька у чорній коктейльній сукні прикрашена справжніми діамантами від дизайнера Стафано Кантур, серед клієнток якого - Ніколь Кідман, Лінда Євангеліста та інші зірки Голівуду і шоу-бізнесу.

На шиї Барбі - намисто з рожевим діамантом вартістю не менше ніж $ 300 000.

Торги відбудуться 20 жовтня. Виручені кошти підуть у фонд, що займається проблемами раку грудей.

Кантур отримав замовлення на виготовлення найдорожчої Барбі у світі під час минулорічних урочистостей, якими було відзначено 50-річчя найзнаменитішої у світі ляльки.

Першу Барбі було продано всього за три долари. Проте вже в 2004 році красуня-білявка 1959 року народження була продана на аукціоні eBay за $ 3 552, а через два роки на аукціоні Christie`s в Англії її ціна зросла до $ 17 000. До цього часу це була рекордна ціна на Барбі.

Нагадаємо, що в 2009 році ляльці Барбі виповнилося 50 років. Подію відзначали також в Україні - тоді в Києві відбулася перша виставка ляльок Барбі.



РИА Новости