Морган Фрімен отримає премію за заслуги перед кінематографом

Американський інститут кіномистецтва (AFI) присудив Моргану Фрімену премію за заслуги перед кінематографом.

"Морган Фрімен - скарб Америки. Протягом десятиліть, незалежно від того, грає він ув`язненого, президента чи Бога, його спокійний авторитет вимагав поваги до персонажа і форми мистецтва", - сказано в повідомленні глави опікунської ради AFI Говарда Стрінгера

"Його голос, який не можна сплутати ні з чиїм іншим, знаходить відгук у серцях й умах кіноманів усього світу", - наголошується в повідомленні.

За більш ніж 40-річну кар`єру 73-річний Фрімен став лауреатом премій Оскар (Крихітка на мільйон) і Золотий глобус (Водій міс Дейзі).

Церемонія нагородження відбудеться в червні 2011 року.

AFI заснував премію за заслуги перед кінематографом у 1973 році. Серед 39 лауреатів такі діячі кіно, як Аль Пачіно, Меріл Стріп, Клінт Іствуд, Джин Келлі й Альфред Хічкок.

Нагадаємо, що в 2010 році Морган Фрімен був номінований на премію Оскар у номінації Найкращий актор за роль у фільмі Нескорений. Однак нагороду отримав Джефф Бріджес.

Корреспондент

