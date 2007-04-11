Український фільм отримав Перший приз на II Міжнародному Соціальному Кінофорумі ”Час жити”

Український короткометражний фільм "Стояла собі хатка" режисера Олени Фетісової щойно отримав Перший приз на II Міжнародному Соціальному Кінофорумі в Санкт-Петербурзі "Час жити".

У конкурсній програмі були представлені фільми соціального напрямку з 23 країн світу.

Слід зазначити, що це друга престижна нагорода, яку отримав фільм. У 2006 році стрічка була відзначена нагородою «Срібний витязь» на Міжнародному кінофестивалі «Золотий Витязь», Росія.

Фільм "Стояла собі хатка" розповідає про просту українську родину, яка запропонувала своє вирішення болючої проблеми покинутих дітей і змогла забезпечити щасливе завершення "страхітливої життєвої казки" для восьми соціальних сиріт.

Фільм створений відомим українським режисером і продюсером Оленою Фетісовою, фільми якої здобули визнання глядачів і престижні нагороди на багатьох міжнародних кінофестивалях.

Фільм знятий на кіностудії "Інтерфільм" за сприяння Міністерства Культури України.

Кіностудія “Інтерфільм” заснована у 1994 році для виробництва й дистрибуції документальних і художніх фільмів і є однією з перших незалежних кіностудій України, має успішний досвід у реалізації великих міжнародних кіно-проектів.