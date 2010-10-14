Оголосили номінантів на Оскар у категорії Найкращий іноземний фільм

Американська кіноакадемія оголосила список фільмів, які претендуватимуть на премію Оскар у категорії Найкращий фільм іноземною мовою.

До списку увійшло 65 стрічок. Серед них, вперше в історії, представлені фільми від Ефіопії (Атлет - спільне виробництво з Німеччиною і США) і Гренландії (Нуумінок - перша повнометражна стрічка в історії цієї країни), повідомляє The Hollywood Reporter.

До списку потрапив також фільм Дядечко Бунмі, який міг згадати свої минулі життя Апічатпонга Вірасетакула, який завоював Золоту пальмову гілку Канського фестивалю 2010 року, володар гран-прі цього ж фестивалю Про богів і людей Ксав`є Бовуа та Красата Алехандро Гонсалеса Іньярріту.

Крім цього в конкурсі бере участь екранізація Любові та інших демонів Габріеля Гарсії Маркеса, знята в Коста-Ріці.

Наступна церемонія Оскар відбудеться 27 лютого 2011 року.

Академія кінематографічних мистецтв була заснована в 1927 році та об`єднує більш ніж шість тисяч професіоналів кіноіндустрії. Її президентом зараз є продюсер Том Шерак (Tom Sherak), а поточною діяльністю керує виконавчий директор Брюс Девіс (Bruce Davis), який днями оголосив про свою відставку.

Корреспондент