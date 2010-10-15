Віденська опера поновила балерину, звільнену за еротичну фотосесію

Віденська опера дозволила повернутися в трупу російській балерині Карині Саркісовій, яку звільнили через участь в еротичній фотосесії для австрійського журналу.

Представники Віденської опери повідомили, що Саркісова повернеться на сцену, оскільки вона перепросила за свій вчинок, повідомило у четвер агентство Associated Press.

Сама балерина заявила журналістам, що не хотіла нікому нашкодити.

Нагадаємо, що Саркісову звільнили з опери 23 серпня 2010, оскільки вона, незважаючи на вже отримані попередження, знялася оголеною для австрійського чоловічого журналу Wiener. До цього вона знялася для Penthouse, також без дозволу театру.

Після звільнення балерина сказала, що стала жертвою дискримінації.

Карина Саркісова народилася в Москві в 1983 році і навчалася в хореографічному училищі при Великому театрі. У Віденській опері вона почала виступати з 2000 року, а в 2009 році стала солісткою трупи.

Віденська опера виникла в середині XVII століття при дворі австрійських імператорів. У різний час театром керували такі видатні музиканти, як Густав Малер, Ріхард Штраус і Герберт фон Караян.

Корреспондент