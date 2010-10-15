Пінчук увійшов до списку найвпливовіших людей сучасного мистецтва

Британський журнал ArtReview опублікував щорічний рейтинг 100 найвпливовіших людей у світі сучасного мистецтва (Power 100 list).

У список знову увійшов український бізнесмен і громадський діяч, засновник PinchukArtCentre Віктор Пінчук. У нинішньому рейтинг він піднявся на 37 місце.

Нагадаємо, що в торішньому списку Пінчук посідав 53-ю сходинку, а в 2008 році - був на 67 місці.

"У цьому році Віктор Пінчук розширив свій вплив, увійшовши до складу правління MOCA в Лос-Анджелесі і заснувавши Future Generation Art Prize - міжнародну премію молодим художникам ... Ця премія, яка присуджується раз на два роки міжнародним журі, до складу якого серед інших входять Деніел Бірнбаум , Роберт Сторр та Ай Вейвей, буде вручена молодому художнику (з уже оприлюдненого списку художників до 35 років), який отримає в якості призу $ 100 000 у грудні ", - прокоментувало зміну позиції Пінчука в рейтингу видання ArtReview.

У першу п`ятірку рейтингу The Power 100 цього року увійшли галеристи Ларрі Гагосян (Larry Gagosian), Іван Вірт (Iwan Wirth) і Давид Цвірнер (David Zwirner), швейцарський куратор Ганс Ульріх Обріст (Hans Ulrich Obrist) та директор MoMA Гленн Лоурі Д.

(Glenn D. Lowry).

Нагадаємо, що в 2010 році Віктор Пінчук став першим в історії українським громадським діячем, який увійшов до списку 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу TIME. Він посів 7-е місце в категорії Мислителі, до якої також увійшли засновник Apple Стів Джобс; Міністр Ментор Сінгапуру Лі Кван Ю; суддя Верховного суду США Соня Сотомайор і дизайнер Заха Хадід.

Також, у цьому році Віктор Пінчук очолив список ТОП-десять лобістів України за кордоном, за підсумками опитування експертів, проведеного Інститутом світової політики.

Корреспондент.net

