У Єгипті виявили гробницю жерця однієї з перших династій фараонів

Єгипетські археологи під час розкопок поблизу Каїра виявили гробницю жерця, який жив в епоху правління фараонів п`ятої династії (приблизно 2514-2374 роки до нашої ери).

Як повідомили у Вищій раді у справах старожитностей Єгипту, жрець, якого звали Рудж-Ка, займав високу посаду при дворі, він здійснював молитви і обряди перед статуями покійного фараона, якого шанували, як бога.

Як повідомляють фахівці, виявлена гробниця частково вирубана в скельній породі, прикрашена унікальними фресками із зображенням самого жерця і його дружини за столом з багатими дарами для богів, а також сценами сільського життя і традиційними сценами з Книги мертвих.

Нагадаємо, як повідомлялося на початку жовтня, єгипетські археологи виявили статую фараона, що правив майже три з половиною тисячі років тому.



РІА Новости

