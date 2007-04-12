У PinchukArtCentre відбудеться презентація виставки бразильського художника Віка Муніса

13 квітня о 14. 00 відбудеться презентація виставки бразильського художника Віка Муніса “Вік Муніс:Експертиза” (PinchukArtCentre, Бесарабський квартал, вул. Червоноармійська/ Басейна 1-3/2 , блок А, 4-5 поверхи). О 13-00 - прес-конференція. Учасники: Вік Муніс, президент PinchukArtCentre Пітер Дорошенко, арт-директор PinchukArtCentre Клер Стеблєр (там же, 6 поверх). Потрібна акредитація. Телефон: 494-11-48, по e-mail: press@pinchukfund.org.

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