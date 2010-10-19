Анджеліна Джолі отримала дозвіл на зйомки фільму в Боснії

Голівудська актриса Анджеліна Джолі отримала право знімати на території Боснії і Герцеговини свій перший режисерський фільм.

Як повідомляє Reuters з посиланням на продюсера Єдіна Саркіча, Міністерство культури балканської країни дало дозвіл після того, як йому надали сценарій картини і список локацій.

"Тепер я можу почати підготовку до зйомок, яку зупинив минулого тижня.. Це велика подія для Боснії – те, що в Сараєво приїде мега, мега-зірка", - зазначив Саркіч.

Нагадаємо, минулої середи міністр культури Боснії і Герцеговини Гаврило Граховац відмовив Джолі у праві знімати фільм через неправдоподібність сюжету, заснованого на історії кохання боснійки та серба і про те, як вплинула на їхні стосунки війна.

За даними сербських ЗМІ, мова йде про любов між насильником і його жертвою. Однак у компанії GK Films, яка відповідає за виробництво картини, заявили, що непорозуміння було викликане лише відсутністю остаточної версії сценарію. Як тільки така версія з`явилася, її відіслали боснійській владі, і рішення було прийнято на користь Джолі.

Сербські ЗМІ, між тим, писали, що сюжет картини викликав протест з боку боснійської асоціації Жінки – жертви війни. "Ця історія – брехня. Із тисячі історій жінок, згвалтованих під час війни, не було жодної, яка розповідала б про кохання жертви та її мучителя. Ми не дозволимо принижувати наш біль", - цитувала радіостанція BHR1 главу асоціації Бакір Хасеціц.

Джолі, в свою чергу, зазначила, що її новий фільм описує делікатну природу відносин між головними героями, але як саме вони розвивалися, глядачі дізнаються лише тоді, коли фільм вийде. "Я сподіваюся, що ніхто не стане судити картину, не побачивши її", - сказала актриса.

Нагадаємо, що зйомки фільму Джолі проходять в Угорщині, а продовжитися повинні в Боснії. Головні ролі у фільмі грають актори з Боснії та Герцеговини.

Актрисі вже доводилося бути режисером – у 2007 році вона зняла документальний фільм Місце в часі (A Place in Time), однак боснійському фільму належить стати її першим художнім проектом.

*** У 1992 році Боснія і Герцеговина оголосила про вихід зі складу Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії (СФРЮ), після чого в республіці почалася війна з участю боснійських мусульман, сербів і хорватів, яка тривала до 1995 року.

Точне число жертв конфлікту офіційно не встановлене. За оцінками незалежних експертів, в БіГ загинули близько 100 тисяч чоловік, в основному це – боснійські мусульмани. На початок конфлікту населення БіГ становило близько чотирьох мільйонів чоловік.



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