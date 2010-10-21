У Львові слухають грузинський ф’южн та куштують національні страви

Унікальний інтерактивний культурний проект під назвою «MezzoДром» стартував ще навесні цього року у львівському Музеї Ідей (вул. Валова, 19).

Його суть полягає у функціонуванні в просторі Саду Берненгарден, який біля музею, – щоденного в період з травня по жовтень Тижня музичної та гастрономічної культури національних меншин Львова, що були протягом багатьох віків причетні до формування культури міста.

Разом з національними товариствами, посольствами різних країн представниками культур цих народів Музей Ідей проводить фестивалі класичної музики в форматі Днів: балету, опери, камерної, джазової та симфонічної музики ( 5 днів), що транслюватимуться на спеціальному моніторі 3х2 м, а також щосуботній гастрономічній перформенс, який проводиться на фестивальній сцені наживо одним зі знаних у світі митців, але обов’язково чоловічої статі.

«MezzoДром» акцентує саме на високому мистецтві – опері, симфонічній і камерній музиці та живому спілкуванні українців із представниками національних культур.

«Ми провели вже більше двадцяти тижнів днів культури різних країн – чеської, італійської, угорської та інших, а цього тижня проект «MezzoДром» закриває грузинські культурні тижні. Вони масштабніші та більш насичені подіями – адже окрім трансляцій опери, танців і симфонічного оркестру, відбудеться виступ наживо дуже популярного в Грузії сучасного ф’южн-гурту «BekBekson Trio» та приїзд делегації з міста Батумі до Львова, а також вечірні читання грузинською в одній з книгарень міста. А завершить тижні грузинської культури 22 жовтня фільм «Аділа» режисерів Гія Діасамідзе та Левана Елканішвілі» – розповідає автор ідеї проекту Олесь Дзиндра.

Наступного року проект матиме продовження, проте вже в іншому форматі, більш масштабнішому та з залученням виступів народних колективів, митців та кухарів.

Ольга Швед, Львів