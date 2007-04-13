“Літературній Україні” 80!

17:37, 13 квітня 2007
Культура
0

Важка праця, бурхливе життя, невпинна боротьба...

11-го квітня у Будинку вчителя відбувся урочистий вечір присвячений вісімдесятиріччю газети “Літературна Україна”.

80 років важкої праці, бурхливого життя, невпинної боротьби за українське слово - слово правди та істини – все це той нелегкий шлях, що пройшла й яким продовжує йти “Літературна Україна”. Саме ця газета словами великих українців і в шістдесяті, і на початку дев`яностих, і сьогодні веде боротьбу за відродження культури й державності України. І, як зазначив в своєму привітальному виступі патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет, що саме слово правди, яке несе до людей “Літературна Україна” має у собі силу велику й рятівну.

Керівник Головної служби гуманітарної політики й з питань збереження національного культурного надбання Секретаріату Президента України Олександр Биструшкін від імені Президента України Віктора Ющенка привітав “Літературну Україну” з ювілеєм.

Також указом Президента України № 289/2007 було нагороджено:

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня - Логвиненко Олену Михайлівну – завідувача відділом, Турукіну Тетяну Вікторівну – відповідального секретаря; Медаллю “За працю і звитягу” – Андріяшик Зінаїду Сергіївну – коректора.

Присвоєне почесне звання “Заслужений діяч мистецтв України” – Грабовському Віктору Никаноровичу;

“Заслужений працівник культури України” – Тарасюк Галині Тимофіївні – завідувачеві відділу, Федотку Петру Кузьмовичу – літературному редакторові.

Заступник культури й туризму України Ольга Бенч привітала газету з ювілеєм і вручила редакційному колективу почесні грамоти.

Володимир Яворівський - Голова комітету Верховної Ради з питань культури й духовності, Голова Національної спілки письменників України виступив з привітальним словом і нагородив грамотами “За активну участь у громадській діяльності, забезпечені успішної роботи письменницького часопису й з нагоди 80-річчя газети “Літературна Україна”:

Адріщак Оксану Романівну, Василенко Лесю Володимирівну, Демчук Розу Миколаївну, Єгоркову Валентину Костянтинівну, Кадун Мотрю Сергіївну, Коновалова Дмитра Юрійовича, Панфілову Наталю Валеріївну, Переверзєву Галину Федорівну, Подцепкіну Ірину Степанівну, Рожкова Володимира Григоровича.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter