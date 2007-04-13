“Літературній Україні” 80!

11-го квітня у Будинку вчителя відбувся урочистий вечір присвячений вісімдесятиріччю газети “Літературна Україна”.

80 років важкої праці, бурхливого життя, невпинної боротьби за українське слово - слово правди та істини – все це той нелегкий шлях, що пройшла й яким продовжує йти “Літературна Україна”. Саме ця газета словами великих українців і в шістдесяті, і на початку дев`яностих, і сьогодні веде боротьбу за відродження культури й державності України. І, як зазначив в своєму привітальному виступі патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет, що саме слово правди, яке несе до людей “Літературна Україна” має у собі силу велику й рятівну.

Керівник Головної служби гуманітарної політики й з питань збереження національного культурного надбання Секретаріату Президента України Олександр Биструшкін від імені Президента України Віктора Ющенка привітав “Літературну Україну” з ювілеєм.

Також указом Президента України № 289/2007 було нагороджено:

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня - Логвиненко Олену Михайлівну – завідувача відділом, Турукіну Тетяну Вікторівну – відповідального секретаря; Медаллю “За працю і звитягу” – Андріяшик Зінаїду Сергіївну – коректора.

Присвоєне почесне звання “Заслужений діяч мистецтв України” – Грабовському Віктору Никаноровичу;

“Заслужений працівник культури України” – Тарасюк Галині Тимофіївні – завідувачеві відділу, Федотку Петру Кузьмовичу – літературному редакторові.

Заступник культури й туризму України Ольга Бенч привітала газету з ювілеєм і вручила редакційному колективу почесні грамоти.

Володимир Яворівський - Голова комітету Верховної Ради з питань культури й духовності, Голова Національної спілки письменників України виступив з привітальним словом і нагородив грамотами “За активну участь у громадській діяльності, забезпечені успішної роботи письменницького часопису й з нагоди 80-річчя газети “Літературна Україна”:

Адріщак Оксану Романівну, Василенко Лесю Володимирівну, Демчук Розу Миколаївну, Єгоркову Валентину Костянтинівну, Кадун Мотрю Сергіївну, Коновалова Дмитра Юрійовича, Панфілову Наталю Валеріївну, Переверзєву Галину Федорівну, Подцепкіну Ірину Степанівну, Рожкова Володимира Григоровича.