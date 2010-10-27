Сучасні винаходи жінок Швеції показали у Львові (фото)

Шведські жінки вигадали віртуальну клавіатуру, пояс проти згвалтувань та велосидіння для спідниць.

У Львівському Музеї етнографії та художнього промислу (пр.Свободи, 15) презентували виставку «Творчі жінки. Винаходи та інновації зі Швеції». Експозиція є частиною спільного проекту Шведського інституту, Національного музею науки і техніки в Стокгольмі, Посольства Швеції в Україні та проходить у рамках Днів Швеції у Львові.

Серед експонатів виставки представлено приблизно сорок винаходів, зроблених шведськими жінками за останні десять років. Ці жінки – звичайні працівники, домогосподарки, які спробували по-новому розв`язати ті чи інші повсякденні проблеми, роблячи життя зручнішим.

«Шведські винахідниці повинні надихати українських жінок не боятися творити щось нове та показувати свої винаходи світові. Рано чи пізно ваші винаходи знадобляться людству. У Швеції патент отримують усього п`ять відсотків жінок, але їх з кожним роком стає набагато більше» – розповідає винахідниця із Швеції Оса Льовберґ.

Серед експонатів – різноманітні винаходи – від технічних до медичних, побутових, косметичних. Винахідниця Петра Вадстрем створила водоочисний апарат Solvatten, що працює завдяки сонячній енергії, цей винахід відзначений численними нагородами. Молода мама Міа Сейпель створила сорочку з подвійним відворотом спереду, нині відому багатьом годуючим мамам як Boob.

Шведка Надя Б’єрк спільно зі своїми подругами винайшла зручну захисну пряжку проти згвалтування, щоб розтібнути який потрібно докласти зусиль обома руками. Потрібні та цікаві речі, такі як спортивна пляшка для пиття, велосипедне сідло для спідниць, захисне ліжко для недоношених дітей, екологічно безпечний підґузник переконують, що інноваційність жінок у сучасному світі не має меж.

Виставка "Творчі жінки. Винаходи та інновації зі Швеції" має на меті підтримку жіночого винахідництва та технічної творчості, мотивування жінок до традиційно чоловічих видів діяльності, стимулювання креативного мислення дітей, підлітків і дорослих.

Ольга Швед, Львів