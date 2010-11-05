Названо дату виходу нового альбому Бритні Спірс

Новий, сьомий за рахунком, студійний альбом американської поп-зірки Бритні Спірс має вийти до кінця березня 2011 року.

Про це повідомив один з його продюсерів диску Лукас Dr Luke Готтвальд, повідомляє Hollywood Reporter.

Також 37-річний композитор і саундпродюсер, який співпрацював із Карлосом Сантаною, Кеті Перрі, Келіс, Weezer, Фло Ридою, Адамом Ламбертом, BoB, 3OH! 3 та Кешею, зізнався, що він дуже радий працювати над новим диском Брітні разом із ще одним продюсером - Максом Мартіном.

Слід зазначити, що Макс Мартін був автором першого хіта співачки - ... Baby One More Time. Також він став одним із співавторів і продюсерів синглу Брітні - 3.

Останній на сьогодні студійний альбом Бритні Спірс вийшов в 2008 році під назвою Circus. У березні 2009 року Спірс вирушила у світове турне The Circus Starring Britney Spears. Тур мав величезну популярність. У рейтингах з продажу квитків на концерти турне зайняло лідируючі позиції.

Завдяки цьому туру Спірс увійшла до п`ятірки найбільш комерційно успішних музикантів року за версією журналу Billboard.

У 2009 році вийшов документальний фільм про життя світової поп-принцеси Britney Spears For The Record або в російськомовному варіанті Бритні Спірс Життя за склом.

У цілому, платівки Бритні розійшлися по світу накладом у більш ніж 100 мільйонів копій.

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