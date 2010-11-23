Влада Києва визначить графіті, якими розмалюють фасади 12 будинків

Влада Києва на конкурсній основі визначить кращі ескізи графіті, якими розмалюють 12 фасадів будинків у столиці.

Про це йдеться у розпорядженні КМДА від 10 листопада ц.р., оприлюдненому на офіційному сайт столичної влади.

Згідно з документом, графіті прикрасять будинки за адресами: вул. Анрі Барбюса, 5; бульвар Дружби народів, 3, 3-а, 3-б; вул. Червоноармійська, 80; вул. Гончара, 9; вул. Гоголівська, 32-а; вул. Златоустівська, 20; вул. Стрілецька, 4; Лаврський провулок, 9; вул. Урицького, 8 та 16.

У затверджених розпорядженням Умовах проведення бліц-конкурсу зазначається, що для розпису може використовуватись тематика: Євро-2012, казки, дизайн надписів тощо.

Відповідальним за проведення конкурсу визначено Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища та Київську міську галерею “Лавра”.

Згідно з розпорядженням, сьогодні має завершитись підбиття підсумків конкурсу (пропозиції приймалися з 29 жовтня до 19 листопада 2010 р.).

До складу журі ввійшли 11 осіб, а очолює його начальник Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, віце-президент Національної спілки архітекторів України Сергій ЦЕЛОВАЛЬНИК.

Передбачається, що протягом двох тижнів після завершення терміну подачі конкурсних робіт буде проведено виставка конкурсних робіт в приміщенні ГУ архітектури (вул. Хрещатик, 32).

Заохоченням для учасників конкурсу, згідно з розпорядженням, стануть почесні грамоти, дипломи та інші відзнаки міської влади. Крім того, автору чи авторському колективу, який одержить перше місце буде віддана перевага для подальшої розробки та реалізації ідеї за домовленістю із організатором конкурсу.