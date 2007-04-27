Увага: розшукуються таланти!

19 травня 2007 року в Києві вперше відбудеться регіональний конкурс Міжнародного фестивалю гумору та естрадного мистецтва «Москва-Ялта-транзит-2007».

Про це вчора, 26 квітня, на прес-конференції в УНІАН повідомив співголова конкурсу Володимир ДАНИЛЕЦЬ.

Інший співголова конкурсу-фестивалю Володимир МОЙСЕЄНКО зазначив, що головною метою Фестивалю гумору та естрадного мистецтва «Москва-Ялта-транзит-2007», яку вони перед собою ставлять – «є збереження і розвиток кращих традицій жанру гумору й сатири в країнах ближнього й дальнього зарубіжжя», - каже народний артист.

Гуморист В. ДАНИЛЕЦЬ висловив жаль з приводу ситуації з гумором, яка зараз склалася на естраді.

«Нажаль, зараз на естраді склалася ситуація, коли артисти змушені в буквальному розумінні кликати на допомогу, бо нікому писати жарти та естрадні. Нові «тарапуньки» й «штепселі» не з’являються, їх потрібно розшукувати», - зазначає В. ДАНИЛЕЦЬ.

До участі у фестивалі запрошуються виконавці й творчі колективи, що працюють у наступних жанрах: розмовний, музичний , оригінальний, вокальний. Вік учасників 14-50 років. Заявки потрібно подати не пізніше 14 травня 2007 року. Організатори також наголошують, що участь у конкурсі – безкоштовна.

З року в рік чотири доби гумору й хорошого настрою дарує фестиваль в Ялті. 2007 рік не стане винятком. Саме Ялта є кінцевою зупинкою, куди мріють добратися кожен з учасників регіональних конкурсів. Хто виявиться найсильнішим серед молодих виконавців України й потрапить до Ялти. Про це стане відомо 19-го травня у концерт-холі «Allegro».