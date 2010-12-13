Режисер Фаренгейт 9/11 збирається зняти фільм про Джуліана Ассанжа

Відомий режисер-документаліст Майкл Мур збирається зняти фільм про засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

У своєму блозі на Twitter автор гучного фільму Фаренгейт 9/11 висловлюється про Ассанжа досить позитивно.

За даними видання Wrap, у своїй новій картині Мур збирається сфокусуватися на зв`язках між урядами різних країн і "викрити способи, які вони використовують для залучення громадян, які нічого не підозрюють, у свої махінації". Крім того, для своєї нової картини Мур збирається роздобути нові секретні документи і дані.

У Голлівуді є ще три серйозні проекту кінофільмів про Ассанжа, один з яких передбачає бюджет в 100 мільйонів доларів. Крім Майкла Мура, в проектах можуть взяти участь такі відомі режисери, як Стівен Геган, Джон Камерон Мітчел, Роланд Еммеріх, який зняв фільм-катастрофу 2012, і творці Соціальної мережі Аарон Соркін і Девід Фінчер.

У якості претендентів на роль Ассанжа в проектах фігурують Лаєм Нісон, Аарон Екхарт і навіть Бред Пітт.

При цьому жанри майбутніх картин - від пригодницького до документального, повідомляє сайт.

Незважаючи на чотири кінопроекти, робота над якими вже ведеться, можлива поява і нових продюсерів, які зацікавилися історією Ассанжа, відзначає видання.

Сайт WikiLeaks, що спеціалізується на публікації секретної документації, знову опинився в центрі уваги в кінці листопада - після публікації службових документів і листування американських дипломатів. У цих документах, зокрема, містяться невтішні вислови на адресу світових лідерів.

Як наголошується на сайті, добірка з понад 250 тисяч файлів, які начебто є службовими документами США, представляє найбільшу добірку конфіденційних документів, коли-небудь опинялися у відкритому доступі.

Минулого вівторка засновник WikiLeaks був арештований в Лондоні. Арешт офіційно не пов`язаний зі скандальними публікаціями - Ассанж був оголошений в міжнародний розшук за рішенням судової влади Швеції, яка звинувачує його в сексуальних злочинах. Однак багато країн, у тому числі США, висловили задоволення у зв`язку тим, що творця WikiLeaks нарешті взято під варту.

Корреспондент із посиланням на РИА Новости, Радіо Свобода

