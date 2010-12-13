У Львові запрацювала Фабрика Святого Миколая (фото)

Сьогодні у Львівському Палаці мистецтв, що на вулиці Коперніка, 17 офіційно відкрили десяту, ювілейну Фабрику Святого Миколая.

Фабрика працюватиме до 17 грудня в рамках проведення благочинної акції "Миколай про тебе не забуде". На Фабриці є такі відділи: прийому речей, видачі адрес, сортування речей, пакування подарунків, перевірки якості спакованих подарунків. За десять років акція набула характеру всеукраїнської. Святковий дух підтримують кілька років поспіль у Тернополі, Луцьку, Каховці, Житомирі та Вишгороді.

Головна ідея акції – на день Святого Миколая, 18 грудня, принести в домівки дітей із потребуючих, багатодітних родин, дітям-сиротам подарунки та солодощі. Понад семисот волонтерів, які називають себе помічниками Святого Миколая, відвідують квартири таких дітей та приносять спеціально спаковані для конкретної дитини подарунки. Протягом листопада-грудня у Львові проходить ряд акцій зі збору іграшок, коштів для формування подарунків. Для кожної окремої дитини формують подарунковий набір, у який входить іграшка, солодощі та канцелярія.

– Щороку до нашої акції долучається все більше небайдужих українців, вони допомагають нам матеріально та просто добрими діями – наприклад, львівські перевізники безкоштовно 18 грудня перевозитимуть наших волонтерів у громадському та міському транспорті. Але ми все одно потребуємо допомоги від небайдужих. Якщо є можливість, то іграшки, солодощі, канцелярські речі, дитячі книжки просимо приносити до 17 грудня на Фабрику Святого Миколая, яка працюватиме в приміщенні Львівського Палацу мистецтв за адресою: вул. Коперника, 17 (з 10.00 до 19.00 год) – зазначяає координатор акції «Миколай про тебе не забуде » Олена Яремко.

Організатори акції протягом багатьох років співпрацюють із соціальними відділами Львівської області, спільнотами, дирекціями шкіл, у них є сформована база малозабезпечених львівських родин і родин, де є діти-сироти. Цього року таких дітей налічується близько 1800. І кожна дитина завдяки акції отримає подарунки від Миколая та віру в чудо.

Ольга Швед, Львів

Фото Богдана Рудка