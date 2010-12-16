Опубліковано роман-переможець літературного конкурсу "Коронація слова"

В Україні вийшов роман Із сьомого дна, який переміг на всеукраїнському літературному конкурі Коронація слова-2010 у номінації Роман року.

Книга розповідає про останні два дні Богдана Хмельницького. Автори книги - львівські письменники Ярослава Бакалець та Ярослав Яриш.

Цей тандем "створив фантастичне обрамлення для реальних історичних героїв - козаків, які оживають для боротьби з потойбічним світом", - повідомили Корреспондент.net у прес-службі Коронації слова.

Автор книги Ярослава Бакалець до виходу на пенсію близько 10 років пропрацювала вчителькою української літератури в сільській школі. За її словами, постать Богдана Хмельницького її цікавила з дитинства, і вона вирішила написати про останні дні гетьмана.

Співавтором книги виступив її племінник Ярослав Яриш, на рахунку якого - три книги, і, зокрема, кілька років тому він став дипломантом конкурсу Коронація слова. Яриш стверджує, що допоміг Бакалець "розбавити класично історичні напрацювання містикою і еротикою".

Журі конкурсу Коронація слова вразило освітлення добра і зла в романі Із сьомого дна.

"У цього історичного роману є своя особливість, вона - в присутності містичних персонажів, посланців пекла, які активно втручаються в події. Горе, Біда і Нещастя за три з половиною сотні років нікуди не поділися, вони і далі вербують собі слухняних рабів серед нас, випробовують людей владою, спокушають грошима, примушують заздрити, зраджувати", - розповіла про містику тексту письменниця і журналіст Галина Вдовиченко, яка брала участь у відборі робіт на конкурс Коронація слова.

Корреспондент

