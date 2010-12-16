Французькі митники влаштували виставку конфіскованих копій яєць Фаберже

Французькі митники влаштували виставку 350 копій яєць Фаберже, які їм вдалось нещодавно вилучити у аеропорту імені Шарля де Голля.

Співробітники французької митниці конфіскували 354 підробних посипаних дорогоцінними каменями яєць Фаберже, які прибули із Росії. На яйцях стояли печатки російського царського двору.

Пасхальні яйця мали продати на різдвяних базарах на Єлисейських полях. Ціна, яку шахраї планували просити за один несправжній шедевр, - кілька сотень євро.

Експерти одразу з`ясували, що яйця були підроблені, незважаючи на те, що на коробках було фірмове зображення двохголового орла - символа імператорської корони Росії. Саме для російських монархів виготовляв свої вироби всесвітньо відомий ювелір Карл Фаберже. У всьому світі залишилося лише його 42 першотвора.

Після того, які всі охочі помилуються красою підробок, митники планують знищити копії шедеврів.

ТСН